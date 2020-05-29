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Житель Башкирии пытался сжечь судебного пристава 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Житель Башкирии пытался сжечь судебного пристава
Фото: depositphotos.com
Уголовное дело за посягательство на жизнь возбуждено в отношении жителя башкирского Стерлитамака, который облил судебного пристава горючей жидкостью и попытался поджечь. Подозреваемый хотел отомстить за изъятый из-за долга автомобиль, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый лишился автомобиля из-за судебного решения о взыскании долга. После он захотел отомстить судебному приставу, изъявшему транспортное средство. Встретив его на улице, он облил его горючей жидкостью и попытался поджечь.
"Благодаря принятым приставом мерам необходимой обороны трагических последствий удалось избежать. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Башкортостан , Стерлитамак
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