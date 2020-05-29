Житель Башкирии пытался сжечь судебного пристава 

Уголовное дело за посягательство на жизнь возбуждено в отношении жителя башкирского Стерлитамака , который облил судебного пристава горючей жидкостью и попытался поджечь. Подозреваемый хотел отомстить за изъятый из-за долга автомобиль, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый лишился автомобиля из-за судебного решения о взыскании долга. После он захотел отомстить судебному приставу, изъявшему транспортное средство. Встретив его на улице, он облил его горючей жидкостью и попытался поджечь.