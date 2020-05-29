Россиянин изнасиловал девушку на глазах любовницы 

По данным следствия, 29 декабря 2019 года в одной из квартир Красноармейска собралась компания из восьми человек, в числе которых были две женщины. В какой-то момент 32-летняя женщина приревновала своего 38-летнего возлюбленного к 25-летней знакомой.

«Доводы о том, что ее подозрения надуманы, женщина слышать не хотела и требовала доказательств. В ответ на это мужчина, желая убедить свою женщину в том, что его ничего не связывает с объектом ревности, предложил при всех унизить молодую женщину. Ревнивица посчитала это достаточным доказательством непричастности мужчины к измене», — сообщает СК.

Женщина схватила жертву за волосы, нанесла ей несколько ударов по голове и телу, а мужчина изнасиловал девушку, затем несколько раз ударил ее, отобрал мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что за неделю до этого подозреваемый ударил свою мать кастрюлей по руке и словам ей палец.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев в колонии общего режима , его подельница получила 4 года колонии.

Ранее «Рамблер» писал, что в Саратове к 12 годам колонии строгого режима приговорен серийный насильник, который неоднократно насиловал свою массажистку и 15-летнюю девочку, с которой познакомился в интернете.