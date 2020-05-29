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В Москве нашли тело повешенного на заборе мужчины 

Павел Тиунов и ещё 1 15 минут назад
Повешенного мужчину нашли в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские в центре города обнаружили поврежденное тело мужчины, висевшее на заборе, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Страшную находку сотрудники полиции сделали 28 мая в Шмитовском проезде. Отмечается, что тело погибшего висело на шнуре. При детальном осмотре эксперты обнаружили у скончавшегося мужчины порезы вен на правой руке, следы от уколов, а также колото-резаные раны на животе.
Правоохранители выяснили, что погибший — 66-летний уроженец Армении. При нем были обнаружены банковские карты.
Установлено, что он погиб в результате удушения.
В настоящее время проводится доследственная проверка. После установления всех обстоятельств трагедии следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как сообщал «Рамблер», якутские полицейские обнаружили тело своей коллеги — сотрудницы полиции, которая по предварительной версии могла покончить с собой. Журналисты выяснили, что женщина — мать троих детей, испытывала серьезные финансовые проблемы, из-за чего могла свести счеты с жизнью.
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Криминал , Происшествия , АГН "Москва" , Москва
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