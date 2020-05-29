Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину с колото-резаными ранами живота нашли повешенным на заборе в центре Москвы 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Повешенного мужчину нашли в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Мужчина найден повешенным на улице в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 28 мая в Шмитовском проезде обнаружили труп 66-летнего гражданина Армении, висящий на заборе на шнурке. «На теле повреждения: порезы на правом предплечье, следы от инъекций, колото-резаные раны в области живота. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение», — отметил источник.
Он добавил, что у покойного при себе были банковские карты и пропуск на работу. Тело направили в морг, следователи выясняют подробности случившегося.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Агентство «Москва»: последние новости
Защиту основателя проекта «Омбудсмен полиции» не уведомляли о новом уголовном деле против Воронцова Защиту основателя проекта «Омбудсмен полиции» не уведомляли о новом уголовном деле против Воронцова Подмосковные полицейские задержали женщину с 32 свертками с наркотиком Подмосковные полицейские задержали женщину с 32 свертками с наркотиком Александр Бастрыкин и патриарх Кирилл договорились укреплять и расширять сотрудничество СК и РПЦ Александр Бастрыкин и патриарх Кирилл договорились укреплять и расширять сотрудничество СК и РПЦ
Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда об омоложении Бабкиной
Раскрыта правда об омоложении Бабкиной
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение