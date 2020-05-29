Повешенного мужчину нашли в центре Москвы

Мужчина найден повешенным на улице в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Как рассказал собеседник агентства, 28 мая в Шмитовском проезде обнаружили труп 66-летнего гражданина Армении, висящий на заборе на шнурке. «На теле повреждения: порезы на правом предплечье, следы от инъекций, колото-резаные раны в области живота. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение», — отметил источник.

Он добавил, что у покойного при себе были банковские карты и пропуск на работу. Тело направили в морг, следователи выясняют подробности случившегося.