Наркотики и взятки: что натворили судьи в 2020 году

СК РФ разрешили возбудить уголовные дела в отношении шести судей. Ходатайство об уголовном преследовании удовлетворила Высшая квалификационная коллегия судей — тем не менее она не успела рассмотреть дела двух не менее скандальных судей Риммы Шатовкиной и Светланы Мартыновой. Заседание по их делам перенесли. В прошлом году привлечь к ответственности силовикам удалось 17 судей — при том, что истории с их нарушениями регулярно всплывают в СМИ.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила ходатайство главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел против шести судей, сообщает «Коммерсант».

Помимо этого, ВККС РФ удовлетворила прошение Бастрыкина относительно мирового судьи участка №52 Жуковского района Московской области Станислава Крупина, которого хотят привлечь к ответственности по статье о разбое, и экс-судьи участка №1 Кировского района Махачкалы Магомедшарипа Булатова, подозреваемого в получении взятки.

Тем не менее из-за того, что заседание по ходатайствам СКР длилось до позднего вечера, коллегии не хватило времени на то, чтобы решить судьбу новосибирской судьи Риммы Шатовкиной, которую следствие уличило в превышении должностных полномочий, а также экс-судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой — потенциального фигуранта дела о неоднократном мошенничестве и фальсификации доказательств.

Прошение об уголовном преследовании в отношении Шатовкиной, по данным СМИ, рассмотрят 29 мая. А заседание по Мартыновой, которая уже заточена на семь лет в местах лишения свободы за махинации, перенесено на неопределенный срок.

Отметим, что начать расследование в отношении судей можно только с согласия ВККС РФ — в нее в свою очередь с ходатайством о задержании должен обратиться глава СК РФ Александр Бастрыкин. Такая процедура действует даже в отношении судей, покинувших пост, так как формально они продолжают занимать государственную должность субъекта РФ.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2019 год в России были привлечены к ответственности 17 бывших судей и работников суда.

80 свертков мефедрона

В СМИ часто фигурируют истории с нарушениями со стороны российских судей. Так, только 16 мая силовики задержали мирового судью Айдара Хадиуллина и сотрудника МЧС Фархада Сафиуллина, которые забирали в Зеленодольском районе закладку с 80 свертками мефедрона. Об этом сообщала местная газета «Реальное время» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До задержания 40-летний Хадиуллин работал мировым судьей в участке №10 по Ново-Савиновскому району. Мужчина увлекался азартными играми и погряз в долгах, пишут СМИ. В итоге 16 мая он пошел на преступление вместе со знакомым 27-летним сержантом Сафиуллиным.

По предварительным данным, утром мужчины подъехали на иномарке к лесу около села Дубровка — вышли из чащи они уже с пакетом наркотиков, после чего отправились на машине в сторону Зеленодольска.

На дороге их ждали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД Татарстана, а также их коллеги из ГИБДД и бойцы СОБРа Росгвардии , которые давно следили за местами «оптовых наркозакладок», сообщало «Реальное время». Они сразу увидели пакет с 80 свертками.

Задержать силовикам удалось только сержанта местной пожарно-спасательной части. Как известно, судью Хадауллина можно наделить статусом подозреваемого только после согласия ВККС РФ.

В итоге Хадауллина отпустили, а против сотрудника МЧС возбудили дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов». 18 мая Сафиуллина отправили в СИЗО до 16 июля.

Сейчас региональный Следком готовит документы на второго потенциального фигуранта дела, которые отправятся Быстрыкину. Далее он может запросить у ВККС согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи.

Между тем 19 мая Хадиуллин ушел в отставку из Ново-Савиновского районного суда.

Сбежавшая судья

В Саратовской области произошла не менее громкая ситуация. Там 2 апреля наконец отправили под арест совершившую побег мировую судью из города Балашова Татьяну Шевлягину , сообщал региональный СК. Женщину обвиняют в 37 эпизодах коррупционных преступлений.

По версии следствия, судья работала на участке №1 Балашовского района с 2011 по 2014 год — все это время она получала взятки за вынесение решений о признании права собственности за гражданами, которые заплатили ей.

«При этом решения выносились в отсутствие возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров», — указано на сайте Следкома.

Общая сумма взяток превысила 1,2 млн рублей, писало местное издание «Версия Саратов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В итоге в апреле 2019 года местная Квалификационная коллегия судей вызвала Шевлягину для защиты от обвинения или лишения судейской неприкосновенности, но она так и не пришла. После этого ВККС одобрила ходатайство Бастрыкина о возбуждение дела против судьи.

В отношении женщины началось преследование по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, за совершение заведомо незаконных действий», ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий».

Тем не менее судье удавалось год скрываться от правоохранителей. Только в апреле 2020 года сотрудники региональных главка МВД и ФСБ смогли установить местонахождение женщины в том же Балашове и задержать ее.

К этому времени суд уже заочно удовлетворил ходатайство Бастрыкина об избрании в отношении Шевлягиной меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем ее сразу отправили в СИЗО.

Раскрывают гостайны

Похожие истории происходили и в Сибири. 31 марта стало известно о том, что ВККС удовлетворила просьбу СКР о возбуждении дела в отношении судьи Новосибирского областного суд Инны Петруниной по статье 283 УК РФ «Разглашение гостайны». По ней женщина может получить до семи лет лишения свободы.

За ее плечами судейский стаж более 20 лет. Кроме того, с 2013 года Петрунина возглавляла Совет судей региона.

По предварительным данным, женщина попала под подозрение в связи с уголовным делом главы новосибирского управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова, обвиняемого в «Присвоении вверенных средств в особо крупном размере», писало местное издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в силовых структурах. Ему вменяют подписание поддельных накладных о приеме техники — в частности компьютерных мониторов и кондиционеров — на 9,2 млн рублей.

Неизвестно, как с этим делом связана Петрунина, но уже 29 мая, как пишет «Коммерсант», решится судьба ее коллеги, председателя облсуда Риммы Шатовкиной, которая совершила похожее преступление.

Женщина сообщила о санкции на обыск в отношении Чиркунова губернатору Новосибирской области Андрею Травникову — этот факс обнаружили правоохранители в электронной системе документооборота областного правительства.

Свадьба за $2 млн

Скандал с судьей прогремел и в Краснодарском крае. 11 марта 2020 года Совет судей России нашел в действиях кубанской судьи Елены Хахалевой признаки дисциплинарного проступка. При этом решение не окончательное — его в скором времени должны принять в ВККС РФ.

Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Неизвестно, какие дисциплинарные нарушения Хахалевой рассматривал Совет, но с 2017 года она стала участницей сразу нескольких скандалов. Тогда в сети появилось видео со свадьбы ее дочери Софьи. Гостями торжества стали певцы Николай Басков

Краснодарский совет судей заключил, что праздник обошелся семье Хахалевых в 5 млн рублей, сообщал председатель совета Владимир Кисляк «Интерфаксу». При этом СМИ утверждают, что свадьба стоила $2 млн В 2018 году судья ушла с поста председателя коллегии по административным делам в Краснодарском суде. В это же время разворачивалась другая громкая история с ней в главной роли — женщину заподозрили в работе с поддельным дипломом о высшем юридическом образовании. Региональный СК даже запустил проверку по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» — тем не менее по ее результатом ведомство вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а коллегия судей Кубани признала недостоверной информацию о том, что у Хахалевой нет юридического образования.

Отметим, что Хахалеву называют на Кубани «золотой судьей», писала «Новая газета». Дело в том, что она разрешает споры по главному ресурсу субъекта — сельхозугодьям.

Семь лет в колонии строгого режима

В Алтайском крае и вовсе произошла целая серия вынесения приговоров в отношении судей. Так, только 24 января 2020 года судью регионального Арбитражного суда в отставке Руслана Тэрри признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. По этому же делу был осужден еще один его коллега, а другой находится под уголовным преследованием.

Все началось в мае 2017 года — тогда юрист одного из алтайского ОАО, которое оспаривало решение ИФНС о доначислении налогов, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову стать посредником в передаче взятки судье Владиславу Колесникову , чтобы он вынес решение в суде в пользу ОАО. Долгов не стал напрямую обращаться к последнему, а попросил сделать это Тэрри за вознаграждение.

В итоге Колесников взял 800 тыс. рублей и вынес решение в пользу организации. Долгов и Тэрри получили за это 1,5 млн рублей и 700 тыс. соответственно. Тем не менее уже в 2019 году о коррупционных преступлениях стало известно правоохранителям.

В августе 2019 Долгову дали четыре года лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 млн рублей. Дело в отношении Колесникова продолжают рассматривать.