Многодетную сотрудницу полиции нашли мертвой

По данным агентства, 28 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения, что в Горном районе республики многодетная женщина совершила самоубийство. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело своей коллеги. По факту произошедшего назначена проверка, призванная установить все обстоятельства случившегося.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Хабаровске на рабочем месте покончил с собой исполняющий обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения городского управления МВД.