Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой 

Lenta.ru 21 минуту назад
Многодетную сотрудницу полиции нашли мертвой
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
В республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости
По данным агентства, 28 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения, что в Горном районе республики многодетная женщина совершила самоубийство. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело своей коллеги. По факту произошедшего назначена проверка, призванная установить все обстоятельства случившегося.
Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Хабаровске на рабочем месте покончил с собой исполняющий обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения городского управления МВД.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Лоза ответил Кикабидзе
Лоза ответил Кикабидзе
Видео
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение