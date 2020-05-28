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Экс-сотрудник банка «Премьер Кредит» не признал вину в растрате 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Экс-сотрудник банка «Премьер Кредит» не признал вину
Фото: globallookpress.com
Бывший советник председателя правления банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев отказался признавать вину в растрате более 1 млрд рублей.
Адвокат обвиняемого Артур Казанский заявил, что в материалах дела нет никаких доказательств причастности Андреева к преступлению, а также добавил, что его клиент не был уведомлен ни о возбуждении в отношении него уголовного дела, ни об объявлении его в федеральный и международный розыск, передаёт ТАСС.
Естественно, в Басманном суде мы категорически возражали против удовлетворения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному в случае пересечения им границ России или экстрадиции в РФ. Я просил суд не удовлетворять это ходатайство как незаконное, необоснованное и немотивированное, поскольку даже в представленных следователем материалах абсолютно нет доказательств причастности Андрея Андреевича к совершению инкриминируемого ему преступления, — сказал юрист.
По словам Казанского, следствию было известно место фактической регистрации Андреева в городе Королёве, но по этому адресу не поступало никаких повесток или иных уведомительных документов.
Басманный суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего советника председателя правления по информационной безопасности ПАО «Банк „Премьер Кредит“ Андрея Андреева, передаёт Finanz со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. Он объявлен в международный розыск. Андрееву заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Как писал NEWS.ru ранее, следуправление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении руководства ПАО „Татфондбанк“ по факту причинения ущерба на сумму свыше 41 млрд рублей. Должностные лица кредитной организации подозреваются в растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Кредиты , Громкие уголовные дела , Андрей Андреев , Ирина Морозова , Банк "Премьер кредит" , Татфондбанк , СКР , Finanz.ru , ИТАР-ТАСС
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