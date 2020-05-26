Убийцу молодой кубинки арестовали в Москве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 22-летней гражданки Кубы . Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение в отношении Александра Александрова вынесено по ходатайству следствия. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 24 июля. Мужчине вменяются статьи 105 («Убийство»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 163 («Вымогательство») УК РФ

Адвокат подсудимого заявил, что у его клиента есть проблемы со здоровьем, не уточнив при этом, какие именно, сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Санкция на арест рассматривается также на вторую фигурантку уголовного дела Анастасию Гривкову. Ее подозревают в укрывательстве преступления (статья 316 УК РФ), а также незаконном лишении свободы и вымогательстве.

Ранее 26 мая сообщалось, что 22-летняя гражданка Кубы Лоурен Моралес Фернандес могла погибнуть во время оргии на нарковечеринке, устроенной в московской квартире. После штурма силовики задержали 20-летнюю хозяйку жилья и ее 39-летнего приятеля из Кабардино-Балкарии в наркотическом опьянении. Там же были обнаружены запрещенные вещества, фаллоимитаторы и другие секс-игрушки.

По предварительным данным, 19 мая Лоурен Моралес Фернандес приехала в квартиру и попала на нарковечеринку. Во время сексуальных игр находящиеся под воздействием наркотиков партнеры задушили ее, а затем решили у знакомых погибшей потребовать выкуп.

Задержанные признались в убийстве кубинки, а также в том, что вынесли тело на улицу, бросив у мусорного бака вблизи жилого дома.

25 мая сообщалось, что кубинку взяли в плен, требуя выкуп, а затем убили. Преступник рассылал с телефона заложницы сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей, угрожая отрезать пленнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию. 24 мая в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось. Ее расчлененное тело нашли у мусорного бака этого же дома местные жители.