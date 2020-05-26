Признания сексуального маньяка показали на видео

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Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Сексуальный маньяк, пойманный в Иркутской области, рассказал следователям об обстоятельствах убийства двух россиянок. Оперативное видео со следственного эксперимента опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).
На кадрах обвиняемый показывает, как бил монтировкой по голове жертвы. Он признался, что убил женщин из опасения, что они обратятся в правоохранительные органы с заявлением на него об изнасиловании.
33-летний житель Братского района обвиняется в совершении двух эпизодов преступления — убийство, сопряженное с изнасилованием, сообщила «Ленте.ру» представитель управления СКР по Иркутской области Карина Головачева. По версии следствия, утром 9 марта 2020 года он, проезжая на автомобиле в городе Вихоревка, увидел женщину в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина предложил подвезти ее до дома, и она согласилась. По дороге женщина отказала ему в сексе и он ударил ее по голове. Женщина потеряла сознание, а водитель заехал в гараж своей сожительницы и забрал оттуда монтировку. В безлюдном месте обвиняемый изнасиловал находящуюся без сознания жертву, а затем убил. Тело бросил возле реки. Погибшей было 52 года.
Ее объявили в розыск как пропавшую без вести. Через неделю полицейские смогли выйти на след подозреваемого при помощи видеозаписи с камеры наружного наблюдения в районе исчезновения потерпевшей, на которую попал автомобиль. Водителя задержали. Им оказался ранее судимый за изнасилование.
На допросе мужчина признался в убийстве еще одной женщины 40 лет, которая пропала в ноябре 2019 года. Он также подобрал ее на улице, привез в гараж, где они вместе стали употреблять спиртное. Обвиняемый предложил женщине вступить с ним в половую связь, но она отказалась, и тогда он ее изнасиловал, а затем зарезал. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело и сбросил в реку. Автомобиль продал, все следы крови потерпевшей в машине и гараже замыл химическими средствами.
Следователи с сотрудниками уголовного розыска разыскали машину и обнаружили улики. Ряд судебных экспертиз подтвердили причастность мужчины к этим преступлениям. По решению суда он арестован.
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Комментарии 1
Криминал , Видео , Происшествия , Карина Головачева , СКР , МВД , Lenta.ru , Иркутская Область
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