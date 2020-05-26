Мужчина зарубил топором 101-летнего ветерана 

Тамбовской области задержан подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК РФ.

Убийство произошло 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района. Подозреваемый проник в дом к ветерану через окно и несколько раз ударил его топором по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Затем убийца заметил, что в доме также находится внучка ветерана и нанес и ей удар топором по голове, после чего скрылся. Женщина выжила.

Следователям удалось в тот же день задержать подозреваемого в убийстве — им оказался 46-летний односельчанин ветерана. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

В апреле «Рамблер» сообщал, что в Мурманской области задержали 18-летнюю девушку по подозрению в убийстве 94-летнего прадеда — ветерана Великой Отечественной войны.