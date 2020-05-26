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В Якутии рецидивист сжёг в гараже приятелей 

ИА Regnum 48 минут назад
В Якутии рецидивист сжёг в гараже приятелей
Фото: РИА Новости
В Якутии расследуют уголовное дело об убийстве двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по республике.
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21 мая в сгоревшем гараже в Нерюнгри были обнаружены тела двух мужчин с травмами различной степени.
Полиция 24 мая установила личность подозреваемого в гибели людей. Им оказался ранее судимый 44-летний безработный житель Нерюнгри.
Задержанный рассказал, что на преступление его толкнула личная неприязнь к потерпевшим. Они втроём распивали спиртные напитки в гараже и поссорились. Приятели его избили и уснули. Решив отомстить, а также припомнив старые обиды, подозреваемый деревянной палкой избил мужчин, после чего поджёг гараж и подпёр ворота металлическим ломом.
«Судебно-медицинское заключение тел погибших показало, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. Продолжается работа по восстановлению картины произошедшего. Проводятся следственные и процессуальные действия», — пояснили следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 61-летнего гражданина подозревают в убийстве собственного сына.
Ночью 21 мая подозреваемый вместе с 37-летним сыном находились в семейном загородном доме, выпивали и поссорились. Оскорблённый отец взял охотничье ружье и произвёл несколько предупреждающих выстрелов в пол, чтобы сын замолчал. Но тот продолжал высказывать упрёки. Тогда отец выстрелил ему в голову.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , ИА REGNUM , Нерюнгри , Республика Саха (Якутия) , Ханты-Мансийский автономный округ
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