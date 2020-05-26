В Якутии рецидивист сжёг в гараже приятелей 

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21 мая в сгоревшем гараже в Нерюнгри были обнаружены тела двух мужчин с травмами различной степени.

Полиция 24 мая установила личность подозреваемого в гибели людей. Им оказался ранее судимый 44-летний безработный житель Нерюнгри.

Задержанный рассказал, что на преступление его толкнула личная неприязнь к потерпевшим. Они втроём распивали спиртные напитки в гараже и поссорились. Приятели его избили и уснули. Решив отомстить, а также припомнив старые обиды, подозреваемый деревянной палкой избил мужчин, после чего поджёг гараж и подпёр ворота металлическим ломом.

«Судебно-медицинское заключение тел погибших показало, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. Продолжается работа по восстановлению картины произошедшего. Проводятся следственные и процессуальные действия», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 61-летнего гражданина подозревают в убийстве собственного сына.

Ночью 21 мая подозреваемый вместе с 37-летним сыном находились в семейном загородном доме, выпивали и поссорились. Оскорблённый отец взял охотничье ружье и произвёл несколько предупреждающих выстрелов в пол, чтобы сын замолчал. Но тот продолжал высказывать упрёки. Тогда отец выстрелил ему в голову.