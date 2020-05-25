В Волгограде задержан заместитель прокурора города

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда», — сообщила она.
По её словам, в отношении зампрокурора возбудили дело о покушении на получение взятки.
Ранее замглавы УМВД по Воскресенску предъявили обвинение в получении взятки.