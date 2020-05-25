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Правоохранители задержали зампрокурора Волгограда 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
В Волгограде задержан заместитель прокурора города
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда», — сообщила она.
По её словам, в отношении зампрокурора возбудили дело о покушении на получение взятки.
Ранее замглавы УМВД по Воскресенску предъявили обвинение в получении взятки.
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Криминал , Происшествия , Оксана Черединина , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Волгоград
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