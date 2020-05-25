Москвич захотел покататься и угнал уборочную машину 

Москве задержан безработный горожанин, который угнал уборочную машину. При этом мужчина заверил стражей порядка, что всего лишь хотел «покататься».

Ранее в территориальный отдел полиции обратился глава организации по обслуживанию и содержанию автодорог. Он заявил, что из ремонтной мастерской исчез уборочный пылесос. Вскоре был задержан 32-летний угонщик — его остановили на 29-м километре МКАД.

По факту угона спецтехники возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».