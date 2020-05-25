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Россиянин подарил чиновнику люксовые часы и ружье и попался ФСБ 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Россиянин подарил чиновнику часы и попался ФСБ
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении дагестанского чиновника Шамиля Кадиева, которого обвиняют в даче взятки в три миллиона рублей главе республиканского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом в понедельник, 25 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Материалы уголовного дела направлены в Верховный суд России для определения территориальной подсудности.
По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность директора «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», в 2013-2015 годах передал руководителю управления ФАС республики Кубасаю Кубасаеву два миллиона рублей наличными и имущество на 700 тысяч рублей. Кадиев подарил чиновнику люксовые часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье итальянского производства Fabarm Axis, уточнили в Генпрокуратуре. За эти ценные подарки Кубасаев оказывал обвиняемому покровительство и попустительство по службе.
Предполагаемый взяткодатель попался сотрудникам ФСБ и следователям СКР в ходе работы по декриминализации республики и расследования уголовного дела в отношении бывшего временного исполняющего обязанности председателя регионального правительства Абдусамада Гамидова. В отношении Кадиева расследуется еще шесть эпизодов преступлений, связанных с растратой средств из бюджета республики и дачей взяток другим чиновникам. Он сейчас находится под стражей.
Получивший взятку чиновник ФАС Кубасаев уже осужден к лишению свободы.
28 октября 2019 года сообщалось, что бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова признали виновными в растрате 40 миллионов рублей. Растраченные ими деньги были выделены из бюджета республики на реконструкцию здания в Махачкале. Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , ФАС , ФСИН , Lenta.ru
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