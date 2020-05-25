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В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника 

ТАСС и ещё 1 29 минут назад
Российскую учительницу осудили за разврат со школьником
Фото: РИА Новости
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.
"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия). Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 5 лет", — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года учительница вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия.
10 февраля 2020 года на сайте издания "Астрахань FM" появилась информация, что в редакцию портала обратилась мать одного из учеников СОШ № 32 и рассказала об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей. Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки по сообщению СМИ.
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Криминал , Происшествия , Астрахань
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