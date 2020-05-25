Рядовому Рамилю Шамсутдинову будет предъявлено новое обвинение. Об этом его отец Салим Шамсутдинов сообщил «Ура.ру».

Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов-младший застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сегодня Шамсутдинов-старший рассказал, что вскоре следствие предъявит его сыну новое обвинение. По его словам, в ближайшие дни до Шамсутдинова-младшего и его адвокатов будут доведены результаты психолого-психиатрической экспертизы. Новое обвинение солдату будет предъявлено после ознакомления с ними.

«По какой статье УК (Уголовного кодекса России. — Прим. ред.), пока не знаем», — добавил его отец.

В середине мая 2-й Восточный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты Шамсутдинова на приговор Читинского военного гарнизонного суда рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях, одним из потерпевших по которому был признан Шамсутдинов. В марте Мухатов был признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.