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Стрелку Шамсутдинову предъявят новое обвинение 

Артём Кульша 40 минут назад
Рядовому Рамилю Шамсутдинову будет предъявлено новое обвинение. Об этом его отец Салим Шамсутдинов сообщил «Ура.ру».
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов-младший застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Сегодня Шамсутдинов-старший рассказал, что вскоре следствие предъявит его сыну новое обвинение. По его словам, в ближайшие дни до Шамсутдинова-младшего и его адвокатов будут доведены результаты психолого-психиатрической экспертизы. Новое обвинение солдату будет предъявлено после ознакомления с ними.
«По какой статье УК (Уголовного кодекса России. — Прим. ред.), пока не знаем», — добавил его отец.
В середине мая 2-й Восточный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты Шамсутдинова на приговор Читинского военного гарнизонного суда рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях, одним из потерпевших по которому был признан Шамсутдинов. В марте Мухатов был признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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Криминал , Видео , Происшествия
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