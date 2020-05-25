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Полковника ФСО арестовали по обвинению в мошенничестве на десятки миллионов 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Полковник ФСО арестован в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве по обвинению в мошенничестве и хищении бюджетных средств на два месяца арестовали полковника Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Ширенова. По подсчетам специалистов, общая сумма махинаций составила порядка 50 миллионов рублей, однако фигурантов дела в настоящее время проверяют на участие в других эпизодах, сообщает газета «Коммерсантъ».
Сотрудниками ФСБ и Следственного комитета (СК) была раскрыта мошенническая схема при исполнении контрактов на поставку маршрутизаторов Juniper и расходных материалов для ФСО. В преступлении, по предварительным данным, было задействовано три человека: хозяйственник спецслужбы (непосредственно Ширенов), закупщик и предприниматель. Первого задержали по подозрению в хищении в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 УК РФ). Меру пресечения для остальных еще не избрали.
По предварительным данным, Ширенов вступил в сговор с начальником отдела комплексных закупок спецслужбы, а также предпринимателем, который занимался поставкой оборудования. Согласно заключению специалистов, цены на оргтехнику для ФСО были завышены по сравнению со среднерыночными на 30 процентов. Заключив договора на 42,4 миллиона, 77,3 миллиона, 60 миллионов и 54,5 миллиона рублей, злоумышленники похитили более 48 миллионов рублей.
Ранее в московской налоговой инспекции следователи обнаружили ОПГ мошенников. Они похитили более миллиона рублей. Выяснилось, что сотрудники инспекции неоднократно без ведома покупателей квартир оформляли от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивали эти деньги себе.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Федеральная налоговая служба , СКР , Федеральная служба охраны , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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