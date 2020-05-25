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В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Москве у мусорного бака нашли тело гражданки Кубы
Фото: globallookpress.com
В столичном районе Фили-Давыдково у мусорного бака местные жители обнаружили тело 22-летней гражданки Кубы Лаурен Моралис Фернандес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что труп нашли на Кастанаевской улице. В момент обнаружения тело темнокожей девушки было полностью обнажено. При ней был паспорт, который позволил выяснить личность погибшей.
Как сообщает Telegram-канал «112», гражданку Кубы убил любовник, после чего выбросил ее тело вместе с документами в мусорный контейнер. По информации издания, подозреваемый уже задержан.
По данным РЕН ТВ, причиной смерти девушки стало удушение. Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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Криминал , Происшествия , СКР , Куба , Москва
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