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В Москве около мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы 

ТАСС и ещё 1 13 часов назад
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Обнаженное тело 22-летней гражданки Кубы обнаружено около мусорного контейнера на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Труп 22-летней чернокожей кубинки лежало у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. В момент обнаружения тело было полностью обнажено", — сказал собеседник агентства.
Он добавил что на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ. «Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — заключил источник.
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Криминал , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Куба , Москва
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