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На Украине назвали новую версию гибели депутата Рады 

Lenta.ru 25 минут назад
Названа новая версия смерти депутата Рады
Фото: личная страница Валерия Давиденко в Facebook
Депутат Верховной рады из группы «Доверие» Сергей Шахов назвали новую версию гибели его коллеги Валерия Давиденко, который был найден мертвым в собственном офисе. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Шахова, он не верит в то, что Давиденко мог покончить с собой, поскольку у него не было склонностей к суициду. Он добавил, что парламентарий был жизнерадостным и ко всему относился с юмором.
«Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении», — отметил Шахов.
Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело по факту гибели Валерия Давиденко. Депутат был найден в офисе в Киеве с огнестрельным ранением. Его тело обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет. МВД Украины рассматривает самоубийство как предварительную версию гибели народного депутата.
Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.
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Комментарии 2
Криминал , Происшествия , Сергей Шахов , МВД , Верховная Рада
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