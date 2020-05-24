«Вы нажили очень опасных врагов»

В начале мая в криминальном мире России происходили необычные события. Сначала осужденные башкирской колонии не признали воровского титула авторитета Звиада Озманова (Звиад Тбилисский). Поговаривают, их на это подбил давний враг Озманова Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина). И тогда за Озманова неожиданно вступились силовики: они отправились к боссам преступного мира и настоятельно порекомендовали вступиться за опального авторитета. Главного вора России Захария Калашова (Шакро Молодой) в случае отказа обещали лишить немногих радостей арестантской жизни — деликатесов и тренажерного зала. Но самое любопытное, что в деле Звиада Озманова столкнулись интересы разных силовых ведомств — у Эдика Осетрины, как ни странно, тоже нашлись могущественные покровители в погонах… В подробностях громкой истории «Лента.ру» разбиралась вместе с порталом о криминальном мире страны «Прайм Крайм».

Ненавистник Осетрин

Очередное противостояние в криминальном мире началось с того, что в начале мая осужденные исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салавате Башкирия ) не признали воровской титул 36-летнего Звиада Озманова, известного в криминальных кругах как Звиад Тбилисский. В ИК-2 Озманова перевели из Верхнеуральской тюрьмы, и этот перевод для него не первый. В местах лишения свободы авторитет оказался после того, как в марте 2017 года был приговорен к десяти годам лишения свободы за мошенничество и разбой.

Воровской титул Звиад получил в 2013 году, когда ему было 28 лет. Для этого ему пришлось вмешаться в давний воровской конфликт и отомстить за криминального авторитета Давида Себискверадзе (Дато Кутаисский). Дато оказался прикован к инвалидному креслу после того, как в 2000 году получил пулю от вора в законе Роланда Чикваидзе (Кутаисского). Звиад отомстил за Дато и зарезал Чикваидзе в Санкт-Петербурге , за что и был награжден воровским титулом.

Из семи лет, что Звиад Озманов считается вором в законе, шесть он находился за решеткой, однако за этот небольшой по криминальным меркам срок умудрился нажить немало опасных врагов, главным из которых стал вор в законе Эдуард Асатрян. Впрочем, Озманов сделал для этого все возможное: в 2013 году он вместе с другими авторитетами участвовал в избиении Асатряна и его коронованного сына Сергея (Осетрина-младший).

Об этой истории «Лента.ру» уже писала ранее. Тогда Асатряны поехали на разговор с вором в законе Дмитрием Чантурией (Мирон) и его людьми. Стороны стали спорить о делах. Договориться не получилось, спор перерос в драку. Тогда Осетрина-младший проявил себя во всей красе: он не придумал ничего лучше, чем сбежать и спрятаться в туалете, пока его отца избивали люди Мирона. Несмотря на этот порочащий воровскую честь поступок, Осетрину-младшего титула так и не лишили.

«Прайм Крайм»

Но на этом Звиад не успокоился: в 2014 году в Бутырском СИЗО он стал одним из тех, кто подписал «прогон» (воровское послание) о том, что Эдик Осетрина не является вором в законе. А после Озманов долго и упорно устраивал всевозможные проблемы Асатряну-младшему. С чем связана его ненависть к Асатрянам — вопрос открытый. Но когда весной 2020 года Озманов оказался в Салаватской ИК-2, Эдик Осетрина решил нанести ему ответный удар.

Век тренажеров не видать

Когда Озманов оказался в ИК-2, Асатрян и еще несколько воров дали указание «положенцу» (представителю криминальных авторитетов) колонии не признавать новичка вором в законе. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.

Удивительно, но утверждение Эдика Осетрины оказалось справедливым: за Озманова вступились силовики. Их представители, в частности, посетили чеченского вора в законе Азиза Батукаева (Азиз) и настоятельно рекомендовали не вмешиваться в конфликт вокруг Озманова. Возмущенный этим Батукаев ответил, что «это не их [силовиков] дело», позвонил в ИК-2 и «призвал зарезать Звиада».

ProUfu.ru

После этого в ИК-2, где содержится Озманов, экстренно были приняты усиленные меры безопасности. А с заключенными, потенциально способными навредить криминальному авторитету, провели профилактическую работу. Заступничество за Звиада этим не ограничилось. По данным «Прайм Крайм», сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России нагрянули к самому Захарию Калашову (Шакро Молодой) — лидеру преступного мира России, отбывающему наказание в ИК-2 в поселке Двубратский (Усть-Лабинский район Краснодарского края).

Калашову поставили ультиматум: во что бы то ни стало подтвердить своей властью воровские полномочия Звиада Озманова, ведь в противном случае «нет никакого смысла держать Шакро в Краснодарском крае, в комфортных условиях, где у него еда из ресторанов и тренажерный зал, как в Олимпийской деревне». Почти сразу после этого разговора в поддержку Озманова выступил один из сторонников Шакро — вор в законе Камо Сафарян (Камо Горьковский). В итоге 10 мая заключенные ИК-2 в Салавате все-таки признали Озманова вором в законе.

«Они оба — мусора»

Впрочем, как отмечает «Прайм Крайм», не только Звиад Озманов связан с силовиками: претензии в сотрудничестве с правоохранительными органами (что само по себе недопустимо для вора и считается самым тяжким нарушением воровского закона) можно предъявить и его противникам, включая самого Эдика Осетрину.

В этом плане особенно любопытны отзывы лидеров преступного мира о происходящем в Салавате. В частности, узнав о ситуации в ИК-2, Шакро Молодой заявил: «Звиада знать не знаю, но знаю, что Эдик [Осетрина] не вор». Главный авторитет Азербайджана Надир Салифов (Гули) прокомментировал противостояние Озманова и Осетрины в похожем ключе.

Причины для таких утверждений действительно есть: как пишет «Прайм Крайм», в 2019 году сын Асатряна Сергей смог вернуть себе воровской титул при помощи администрации тюрьмы в городе Балашове (Саратовская область). Да и сам Эдик Осетрина принадлежит «к числу единичных воров, которые свободно передвигаются по России и имеют иммунитет от преследования по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), что априори невозможно без сотрудничества с силовыми структурами».

Это выдержка из статьи, опубликованной на сайте «Прайм Крайм», 9 мая. Судя по всему, материал сильно задел тех, кто в нем упомянут. Как рассказала «Ленте.ру» редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер, вскоре после публикации в редакцию поступили угрозы с требованием удалить из статьи на сайте «компрометирующие» сведения об Эдике Осетрине и его сторонниках:

«Передайте (имя владельца сайта): если он эту грязь не уберет, то будут большие проблемы! А дальше сами решайте — я говорю то, что меня просили передать. Дальше вам виднее — остальное увидите сами. (…) Вы нажили очень опасных врагов», — написал неизвестный.

Как отметила Виктория Гефтер, такое в истории «Прайм Крайм» происходит впервые.

«Силовики не разрешают трогать этого вора»

По словам Виктории Гефтер, сегодня завербовать вора в законе сотрудникам правоохранительных органов не так сложно, как раньше, однако такая вербовка для оперативников все же считается большим успехом и залогом продвижения по службе. Именно поэтому силовики вступились за Звиада Озманова: такими кадрами не разбрасываются, да и история отношений у них давняя.

Что касается Эдуарда Асатряна, о его связях с правоохранительными органами воры в законе говорят давно и упорно, хотя явных доказательств этому нет. Единственное, что отличает двух воров, — ведомства, которые за ними стоят.

«Звиада, поскольку он сидит, курирует непосредственно ФСИН, а Асатряна, поскольку он на воле, — другая всесильная служба», — считает редактор «Прайм Крайм».

«Прайм Крайм»

При этом по понятиям, принятым в криминальном мире, сотрудничество с правоохранительными органами — табу для всех без исключения воров в законе. Подобный факт всегда был и остается однозначным основанием для лишения воровского титула. Но сотрудничество еще придется доказать, для предъявления претензий нужно что-то конкретнее, чем разговоры. Кроме того, претензии вору в законе предъявляют на сходке, на которую авторитета еще нужно заманить, — добровольно он туда не придет.

Как объясняет Виктория Гефтер, на ту сходку, где отца и сына Асатрянов побили в 2013 году, их заманили хитростью, а с тем вором, который это устроил, они были вынуждены помириться.

Виктория Гефтер, редактор ИА "Прайм Крайм": "Асатряны были вынуждены пойти на примирение, поскольку их оппонент [вероятно, имеется ввиду Мирон — прим. «Ленты.ру»] тоже имеет «постоянную прописку» в Москве. Силовики не разрешают трогать этого вора другим авторитетам и выяснять с ним отношения. Таковы современные нравы".

По словам Гефтер, сегодня в преступном мире практически нет воров, к которым ни у кого нет претензий, — взаимными обвинениями воры фактически сами загнали себя в этот тупик. Те авторитеты, которые обвинили Звиада Озманова в сотрудничестве с тюремщиками, в кулуарах говорят то же самое о главном воре России Шакро Молодом. Правда, открыто предъявить ему претензии по понятным причинам не рискуют.

Зато обвинения в порочащих связях с силовиками, которые сегодня можно предъявить многим ворам в законе, легко становятся оружием против фигур поменьше. Именно так и случилось со Звиадом Озмановым, которому попытался навредить авторитет, сам имеющий заступников из «всесильной службы».