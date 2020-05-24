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В Мексике обнаружили пикап с 12 телами 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Мексике обнаружили пикап с 12 телами
Фото: РИА Новости
Тела 12 человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в пикапе на трассе, соединяющей штаты Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики.
"В координации с минобороны и нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро Прието", — говорится в сообщении министерства общественной безопасности штата Мичоакан.
По сообщениям СМИ, вместе с неопознанными телами расстрелянных людей в кузове пикапа осталось написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки за территории так называемой Горячей земли — засушливого региона, объединяющего части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан. В этой местности сосредоточено производство мексиканского опийного мака и кроме того проходят пути транспортировки других наркотиков.
Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, во многом вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Согласно данным министерства безопасности, в 2019 году был установлен рекорд по числу умышленных убийств — 34 608, включая 24 422 — с использованием огнестрельного оружия.
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Комментарии
Криминал , Латинская Америка , Происшествия , Министерство обороны , Мексика
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