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В Киеве найден мертвым депутат Рады Валерий Давиденко 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Киеве найден мертвым депутат Рады Валерий Давиденко
Фото: Украина.ру
Депутат Верховной рады Украины от группы «Доверие» Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе. Об этом сегодня, 23 мая, сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что труп Давиденко был найден уборщицей около 19:00 по киевскому времени в помещении по улице Большая Васильковская, 4.
Рядом с трупом депутата Рады нашли пистолет.
Давиденко был депутатом Рады VIII и IX созывов. Он самовыдвигался от 208 округа в Черниговской области. В период с 2013 по 2014 годы Давиденко работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Обстоятельства его гибели выясняются.
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Криминал , Конфликты , Украина , Верховная Рада , Киев
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