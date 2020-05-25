Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили 

Ирина Лебедева и ещё 2 1 час назад
В Москве 22-летнюю гражданку Кубы удерживали в квартире, требуя выкуп, а затем убили. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Лоурен Моралес Фернандес оказалась в заложниках 19 мая. Преступник держал ее в плену в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, рассылая с телефона девушки сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей. В противном случае похититель угрожал отрезать заложнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию.
Захватившего столичный банк взяли штурмом
Как уточняет издание, в воскресенье, 24 мая, в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось.
В понедельник сообщалось, что расчлененное тело Лоурен нашли у мусорного бака этого же дома местные жители.
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Комментарии 32
Криминал , Видео , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в РФ
Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в РФ
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Голикова панику наводит»
«Голикова панику наводит»
Видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение