Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе 

Причиной массового убийства в Житомирской области стали разногласия из-за войны в Донбассе. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Убийство произошло в селе Новоселица у частных прудов. 58-летний мужчина, арендовавший участок у прудов, застрелил семь человек на почве внезапной неприязни. Жертвами стрельбы стали друзья мужчины, приехавшие к нему на рыбалку. Среди них были жители Киева и бывшие бойцы ВСУ, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе.

Около часа ночи после распития спиртных напитков между хозяином и гостями произошел конфликт, в результате которого он начал расстреливать товарищей из гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

Один из гостей, услышав выстрелы, убежал в соседний поселок и вызвал полицию.

Жена стрелка рассказала, что причиной конфликта стал спор из-за войны в Донбассе.

«Задержанный — мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка — всегда конфликт. Мой муж — человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Супруг успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», — рассказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.