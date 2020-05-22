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Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе 

Вероника Полынина и ещё 2 6 минут назад
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Фото: РИА Новости
Причиной массового убийства в Житомирской области стали разногласия из-за войны в Донбассе. Об этом сообщают «Новости Донбасса».
Убийство произошло в селе Новоселица у частных прудов. 58-летний мужчина, арендовавший участок у прудов, застрелил семь человек на почве внезапной неприязни. Жертвами стрельбы стали друзья мужчины, приехавшие к нему на рыбалку. Среди них были жители Киева и бывшие бойцы ВСУ, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе.
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Около часа ночи после распития спиртных напитков между хозяином и гостями произошел конфликт, в результате которого он начал расстреливать товарищей из гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».
Один из гостей, услышав выстрелы, убежал в соседний поселок и вызвал полицию.
Жена стрелка рассказала, что причиной конфликта стал спор из-за войны в Донбассе.
«Задержанный — мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка — всегда конфликт. Мой муж — человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Супруг успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», — рассказала она.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
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Криминал , В мире , Происшествия
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