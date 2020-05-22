Следователя полиции задержали за взятку в 1 млн рублей

Все новости на карте

Преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности главка. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

рамблер без рекламы

Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами

ТАСС: последние новости

В Подмосковье женщина убила своего 9-месячного ребенка из-за его болезни

В Москве задержали мужчину за убийство своей бабушки

Четыре человека погибли пожаре в городе Ермолино в Калужской области