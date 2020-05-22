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В Петербурге задержали следователя полиции за взятку в 1 млн рублей 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Следователя полиции задержали за взятку в 1 млн рублей
Фото: Zuma/ТАСС
Следователь Главного следственного управления главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана за взятку в 1 млн рублей, которые она получила за смягчение меры пресечения подозреваемой. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном главке полиции.
"Следователь задержана по подозрению в получении взятки у здания Главного следственного управления ГУ МВД России на Лиговском проспекте в автомобиле Skoda. Задержание следователя происходило после получения от подозреваемой очередного транша в размере 120 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности главка. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как считают в полиции, 43-летняя следователь по особо важным делам договорилась с подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции за взятку смягчить ей меру пресечения. Подозреваемую перевели из СИЗО под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде.
"В ГУ МВД России проводится служебная проверка, по результатам которой указанная сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", — отметили в полиции.
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Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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