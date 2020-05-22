Мать студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую осенью прошлого года убил доцент университета историк Олег Соколов рассказала Starhit о главной ошибке дочери за всю ее короткую жизнь. По ее словам, девушке не стоило встречаться с человеком, ставшим ее палачом.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в ноябре 2019 года. 63-летний Соколов был уличен в попытке скрыть следы преступления: он старался утопить в реке Мойке останки своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко.

Позже историк признался правоохранителям, что застрелил девушку в своей квартире, тело расчленил и по частям пытался сбросить его в реку. Впоследствии доцент был признан вменяемым.

Родители погибшей до сих пор не верят в произошедшее. Мать студентки философски отметила, что ее дочь «пришла на землю в муках» и так же умерла.

«Она сделала в своей жизни только одну большую ошибку — встретила на своем пути Соколова и полюбила его», — подчеркнула женщина.

В настоящее время Соколов находится в следственном изоляторе , дожидаясь первого судебного заседания, которое было отложено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Известно, что родные Анастасии Ещенко намерены добиваться от доцента компенсации морального и материального вреда, который оценили в 10 миллионов рублей.