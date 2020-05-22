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Мать убитой историком Анастасии Ещенко рассказала о главной ошибке дочери 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Мать жертвы Соколова впервые рассказала об убийстве
Фото: Соцсети
Мать убитой доцентом СПбГУ аспирантки Анастасии Ещенко впервые рассказала о трагедии. По её словам, они с отцом девушки не верят в раскаяние историка. Убитая была не первой жертвой профессора, однако стала единственной, кого он убил.
Она рождалась, чтобы прийти на эту землю, в муках. И она умирала в страшных муках. Она сделала в своей жизни только одну большую ошибку — встретила на своем пути Соколова и полюбила его. Как полюбила его 11 лет назад другая девушка — он называл ее «моя Катрин», — приводит её слова StarHit.
По мнению адвоката семьи убитой Анастасии Ещенко, все должны узнать, кто такой на самом деле Олег Соколов. 22 мая состоится премьера документального фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», посвящённого историку-расчленителю. Лента беспристрастно расскажет о доценте и самом громком убийстве студентки из Санкт-Петербурга.
Вы увидите девушек, которые стали жертвами Соколова. И как бы активно защита историка ни собирала положительные характеристики личности своего доверителя, надеюсь, после этого фильма все увидят, кем на самом деле был Олег Соколов, — рассказала правозащитница.
Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Он пытался избавиться от тела, но его задержали. В качестве мотива убийства Соколов назвал ссору с Ещенко.
Родные убитой девушки намерены предъявить историку гражданский иск с требованиями компенсации морального и материального вреда на сумму не менее 10 млн рублей. Об этом заявил адвокат Соколова Александр Почуев.
NEWS.ru писал, что 9 апреля из-за коронавируса первое заседание по делу Олега Соколова было перенесено на неопределённый срок. Обвиняемый находится в СИЗО-1 «Кресты», в котором действует карантин.
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Комментарии 8
Криминал , Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , StarHit
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