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Россиянина заподозрили в совращении пятилетних девочек в своем гараже 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянина заподозрили в совращении 5-летних девочек
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае 52-летнего россиянина заподозрили в совращении двух пятилетних девочек в своем гараже. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Эмма Тюлькова.
По версии следствия, вечером 19 мая подозреваемый заманил детей в недостроенный гараж на улице Садовая в поселке Восточный, где совершил в отношении них действия сексуального характера. Дети рассказали о случившемся своим родителям, которые немедленно обратились в правоохранительные органы.
СКР возбудил уголовное дело по статье 134 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
14 мая сообщалось, что в подмосковном Ногинске трое мужчин похитили 16-летнюю школьницу и изнасиловали ее в лесу.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Lenta.ru , Краснодарский Край
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