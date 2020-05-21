Россиянина заподозрили в совращении 5-летних девочек

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По версии следствия, вечером 19 мая подозреваемый заманил детей в недостроенный гараж на улице Садовая в поселке Восточный, где совершил в отношении них действия сексуального характера. Дети рассказали о случившемся своим родителям, которые немедленно обратились в правоохранительные органы

СКР возбудил уголовное дело по статье 134 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

14 мая сообщалось, что в подмосковном Ногинске трое мужчин похитили 16-летнюю школьницу и изнасиловали ее в лесу.