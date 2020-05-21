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ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки 

ТАСС и ещё 13 2 часа назад
ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки
Фото: РИА Новости
ФСБ России совместно с МВД пресекли деятельность трансграничной этнической преступной группировки и ликвидировали сеть межрегиональных каналов поставок крупных партий высококонцентрированного афганского героина. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки. В отношении них следственными подразделениями МВД России возбуждено семь уголовных дел и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ФСБ.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС
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