Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее

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Молодой человек обвинен в убийстве своей бабушки в ходе ссоры. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 20 мая в квартире жилого дома по Пятницкому шоссе.

«22-летний мужчина в ходе ссоры задушил свою бабушку, 1949 года рождения. Он был задержан, предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

«Рамблер» писал, что ранее пенсионерка из Уфы во время ссоры ударила ножом своего 20-летнего внука.