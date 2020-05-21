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Москвич задушил бабушку в ходе ссоры 

Алиса Селезнёва и ещё 3 24 минуты назад
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Фото: pixabay.com
Молодой человек обвинен в убийстве своей бабушки в ходе ссоры. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.
По данным следствия, инцидент произошел 20 мая в квартире жилого дома по Пятницкому шоссе.
«22-летний мужчина в ходе ссоры задушил свою бабушку, 1949 года рождения. Он был задержан, предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.
Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
«Рамблер» писал, что ранее пенсионерка из Уфы во время ссоры ударила ножом своего 20-летнего внука.
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