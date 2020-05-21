Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР 

RT на русском и ещё 14 2 часа назад
В Москве поймали сочинительницу фейка о китайских масках
Фото: АГН «Москва»
Следователи установили подозреваемую в распространении фейка о якобы продаже в Москве медицинских масок, полученных из китайской гуманитарной помощи.
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Установлена подозреваемая в совершении преступления — это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью», — приводятся слова Петренко на сайте СК.
Женщину доставили в Следственный комитет и допросили. Петренко добавила, что подозреваемой предъявят обвинения в ближайшее время.
Ранее СК возбудил уголовное дело на автора недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
RT на русском: последние новости
Жительница Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына Жительница Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына ФСБ и МВД пресекли деятельность трансграничной наркогруппировки ФСБ и МВД пресекли деятельность трансграничной наркогруппировки Назван доход оформляющих фейковые курьерские доставки мошенников Назван доход оформляющих фейковые курьерские доставки мошенников
Криминал , Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Китай , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Видео
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение