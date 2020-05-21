В Москве поймали сочинительницу фейка о китайских масках

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Следователи установили подозреваемую в распространении фейка о якобы продаже в Москве медицинских масок, полученных из китайской гуманитарной помощи.

«Установлена подозреваемая в совершении преступления — это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью», — приводятся слова Петренко на сайте СК.

Женщину доставили в Следственный комитет и допросили. Петренко добавила, что подозреваемой предъявят обвинения в ближайшее время.

Ранее СК возбудил уголовное дело на автора недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.