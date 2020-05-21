Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные украли самокат и велосипед у московских курьеров 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
В Москве обокрали курьеров
Фото: РИА Новости
Курьеры, работающие в сервисах доставки еды в Москве, обратились в полицию с заявлениями о краже самоката и велосипеда.
Как уточнили в столичных правоохранительных органах, в обоих случаях курьеры оставили свой транспорт у подъезда, а вернувшись, не обнаружили на месте.
По факту кражи самоката возбуждено уголовное дело, ущерб оценивается в пять тысяч рублей. По факту исчезновения велосипеда начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Транспортная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве и краже
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Вечерняя Москва: последние новости
Стрелявшего с балкона мужчину задержали в Москве Стрелявшего с балкона мужчину задержали в Москве Женщина ограбила мужчину на свидании после онлайн-знакомства Женщина ограбила мужчину на свидании после онлайн-знакомства Уголовное дело возбудили после массового выявления COVID-19 в гостинице Тюмени Уголовное дело возбудили после массового выявления COVID-19 в гостинице Тюмени
Криминал , Происшествия , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне опасаются разрыва отношений между РФ и Казахстаном
Россияне опасаются разрыва отношений между РФ и Казахстаном
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Видео
Полёт бомбардировщиков Ту-22М3 попал на видео
00:50
Полёт бомбардировщиков Ту-22М3 попал на видео
Армия
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение