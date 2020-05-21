В Москве обокрали курьеров

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Курьеры, работающие в сервисах доставки еды в Москве , обратились в полицию с заявлениями о краже самоката и велосипеда.

Как уточнили в столичных правоохранительных органах, в обоих случаях курьеры оставили свой транспорт у подъезда, а вернувшись, не обнаружили на месте.

По факту кражи самоката возбуждено уголовное дело, ущерб оценивается в пять тысяч рублей. По факту исчезновения велосипеда начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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