Россиянка убила девятимесячного сына из-за болезни 

16 мая 24-летняя женщина задушила сына в квартире и скрылась. Отец обнаружил тело ребенка, когда вернулся с работы, и обратился в правоохранительные органы . Мать мальчика была задержана и призналась в убийстве.

«Она пояснила, что сын болел, и она не могла смотреть на его мучения», — сказано в сообщении СК.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Она подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 54-летний житель поселка Супсех Краснодарского края, убивший двоих соседей в ходе бытового конфликта, был признан виновным в превышении пределов необходимой обороны, приговорен к двум годам исправительных работ и освобожден в зале суда.