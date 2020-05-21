Россиянка убила девятимесячного сына из-за болезни 

Жительница города Коломны Московской области убила девятимесячного сына, потому что он болел. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
16 мая 24-летняя женщина задушила сына в квартире и скрылась. Отец обнаружил тело ребенка, когда вернулся с работы, и обратился в правоохранительные органы. Мать мальчика была задержана и призналась в убийстве.
«Она пояснила, что сын болел, и она не могла смотреть на его мучения», — сказано в сообщении СК.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Она подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 54-летний житель поселка Супсех Краснодарского края, убивший двоих соседей в ходе бытового конфликта, был признан виновным в превышении пределов необходимой обороны, приговорен к двум годам исправительных работ и освобожден в зале суда.