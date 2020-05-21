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Двух россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
В республике Саха (Якутия) на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей обнаружены тела двух мужчин 57 и 40 лет с простреленными головами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
База расположена в труднодоступном месте, поэтому следственно-оперативная группа вылетела туда на вертолете. Установлено, что трое жителей города Мирный выехали на охоту. Один из них рассказал, что накануне они распивали спиртные напитки, а затем он ушел спать. Проснувшись, мужчина обнаружил тела своих приятелей с огнестрельными ранениями головы и вызвал полицию.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ружья и патроны, а также другие предметы, которые помогут восстановить картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначен ряд экспертиз.
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Криминал , Происшествия , Республика Саха (Якутия)
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