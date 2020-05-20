Названы новые виды мошенничества на фоне пандемии

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, среди них — схема с кадровыми агентствами и возвратом НДС, а также имитация популярных инициатив крупных брендов, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов

"Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы", — сообщил он.

Набирает в настоящее время популярность у мошенников и схема с возвратом НДС. Преступники публикуют в интернете видеоролики с предложением возврата налога на добавленную стоимость всем россиянам, оставшимся без дохода. В этой схеме клиенты переходят по мошеннической ссылке из описания к видеоролику и самостоятельно совершают расходные операции, что ведет к потере денег.

"На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль", — рассказал Кузнецов о еще одной схеме мошенничества.

В качестве наживки мошенники также используют тесты на COVID-19. На сайте объявлений желающим приобрести тесты присылают ссылку якобы для оплаты товара. Однако при переходе по ней жертва попадает на поддельный сайт и платит злоумышленнику. Похожей схемой пользуются и продавцы масок, которые создают сайты с указанием ИНН и ОГРН реально существующих компаний, однако перевод денег клиент осуществляет на электронные кошельки мошенников, в результате клиент теряет деньги и не получает товар.

Наконец, финансовые мошенники для привлечения своих жертв копируют популярные инициативы известных брендов и компаний, используя хештеги периода самоизоляции (#сидидома, #домалучше и прочее), и предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить три тысячи рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый смс-пароль. По этому же принципу действуют и преступники, которые предлагают интернет-пользователям пройти опрос и получить вознаграждение, однако сперва для этого необходимо провести какой-то небольшой платеж.