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Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Раскрыты подробности шпионского скандала в Крыму
Фото: РИА Новости
Украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву. Он вместе со своей сожительницей, которая является военнослужащей, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.
Сам 60-летний Ширинга отрицает связь с украинской разведкой. Мужчина утверждает, что его оклеветала жена, обвиняемая в измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка, сообщает «Коммерсант».
Жалобу на арест украинца отклонил Верховный суд Крыма, после чего его этапировали из Симферополя в Москву.
Расследование уголовного дела передано из следственного отдела УФСБ в центральный аппарат спецслужбы. Ширинга помещен в СИЗО «Лефортово».
«Я подавал апелляционную жалобу [на арест] по той причине, что не были предоставлены доказательства того, что он занимался, занимается шпионажем или собирается скрыться. Он не военный, не могу сказать, что он чем-то опасен», — сообщил адвокат украинца Олег Глушко.
В апреле на полуострове была раскрыта и задержана шпионско-диверсионная группа. По версии ФСБ, теракты готовило ГУР МО Украины. Сообщалось также, что была пресечена деятельность украинской разведки, направленная на похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан.
Одним из участников группы оказалась сожительница Ширинги, военнослужащая ВС России, которую обвинили в выдаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну, ставших известными ей по службе (ст. 275 УК — госизмена).
По версии следствия, именно Ширинга уговорил супругу сообщать ему секретные данные о своей воинской части.
Издание пишет, что речь идет о 18-м гвардейском зенитном ракетном Севастопольско-Феодосийском полке, штаб которого дислоцируется в Феодосии. Женщина, служившая прапорщиком, передавала Ширинге данные о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации, а он передавал сведения в Минобороны Украины. По словам адвоката, украинец свою вину не признал.
Военнослужащей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , ФСБ , Министерство обороны , СИЗО "Лефортово" , Москва , Республика Крым , Симферополь
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