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В Уфе поймали мужчину изнасиловавшего под угрозой убийства 23-летнюю деушку 

ГОРОБЗОР.РУ 3 часа назад
Мужчина изнасиловал девушку угрожая бутылкой
Фото: ТАСС
Следственный комитет сообщил о поимке жителя Уфы, который 16 лет назад изнасиловал и ограбил 23-летнюю девушку. Подробности преступления передали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 37-летний житель Уфы в 2004 году в районе остановки «Юридический институт» проследил за 23-летней девушкой, а затем в безлюдном месте под угрозой разбитой бутылки ограбил ее и изнасиловал, причинив легкий вред здоровью. Найти преступника удалось только в 2020 году, так как его осудили в том же районе за хищения и побои. Потерпевшая преступника опознала.
Мужчина стал фигурантом двух уголовных дел — по подозрению в разбое и изнасиловании, совединенном с угрозой убийством. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал и написал явку с повинной. Дело направлено на рассмотрение в суд.
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Криминал , Происшествия , СКР , Уфа
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