Мужчина изнасиловал девушку угрожая бутылкой

Следственный комитет сообщил о поимке жителя Уфы , который 16 лет назад изнасиловал и ограбил 23-летнюю девушку. Подробности преступления передали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 37-летний житель Уфы в 2004 году в районе остановки «Юридический институт» проследил за 23-летней девушкой, а затем в безлюдном месте под угрозой разбитой бутылки ограбил ее и изнасиловал, причинив легкий вред здоровью. Найти преступника удалось только в 2020 году, так как его осудили в том же районе за хищения и побои. Потерпевшая преступника опознала.

Мужчина стал фигурантом двух уголовных дел — по подозрению в разбое и изнасиловании, совединенном с угрозой убийством. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал и написал явку с повинной. Дело направлено на рассмотрение в суд.