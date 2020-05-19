Звезду «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками

По данным «КП», инцидент произошел еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас. Газета утверждает, что 35-летний актер вызвал подозрения у полицейских своим поведением. Что именно он делал, не уточняется, но они решили его остановить.

Актера на медицинскую экспертизу. По словам источника «КП», она показала присутствие в его крови амфетамина.

Полицейские возбудили дело по части 1 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов). Они намерены выяснить, кто продал актеру наркотики.

Антон Михайленко снимался в сериалах, в том числе в «Полицейском с Рублевки», «Пятницкий. Глава четвертая», «Последний мент».

Как писал «Рамблер», ранее в Москве задержали банду мошенников во главе с бывшим актером. Их заподозрили в краже денег с банковских счетов умерших людей и присвоении их квартир.