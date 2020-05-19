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Актера «Полицейского с Рублевки» задержали из-за странного поведения 

Мария Иванова и ещё 2 34 минуты назад
Звезду «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками
Фото: @antonevent
Актера Антона Михайленко задержали в Москве. Как рассказал источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, в его крови нашли следы наркотиков.
По данным «КП», инцидент произошел еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас. Газета утверждает, что 35-летний актер вызвал подозрения у полицейских своим поведением. Что именно он делал, не уточняется, но они решили его остановить.
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Актера на медицинскую экспертизу. По словам источника «КП», она показала присутствие в его крови амфетамина.
Полицейские возбудили дело по части 1 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов). Они намерены выяснить, кто продал актеру наркотики.
Антон Михайленко снимался в сериалах, в том числе в «Полицейском с Рублевки», «Пятницкий. Глава четвертая», «Последний мент».
Как писал «Рамблер», ранее в Москве задержали банду мошенников во главе с бывшим актером. Их заподозрили в краже денег с банковских счетов умерших людей и присвоении их квартир.
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Криминал , Происшествия , Антон Михайленко , МВД , Комсомольская правда
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