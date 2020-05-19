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Актера из «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Звезду «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками
Фото: @antonevent
Московские полицейские задержали актера Антона Михайленко и направили его на медэкспертизу, которая выявила в крови артиста следы наркотического вещества. Инцидент произошел несколько месяцев назад, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает газета «Комсомольская правда в Иркутске» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 19 мая.
Отмечается, что 35-летний актер вызвал подозрение у полицейских своим поведением. В крови Михайленко обнаружили следы амфетамина. Собеседник газеты сообщил, что по факту произошедшего ведется проверка.
Полиция возбудила дело по части 1 статьи 228.1. УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить лицо, продавшее артисту наркотики.
Антон Михайленко появился в таких сериалах как «Полицейский с Рублевки», «Прокурорская проверка», «Последний мент», «Адвокат» и «Следаки». Он также выступал в театре имени Рубена Симонова и театре ДрамАнтре.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Антон Михайленко , МВД , Комсомольская правда , Иркутск
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