Мужчину задержали за кражу денег из аптеки в Москве 

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи из аптеки на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в управлении Росгвардии по столице, инцидент произошел в районе Ярославского шоссе.

Неизвестный разбил дверь одного из аптечных пунктов, проник внутрь помещения и похитил из кассы 40 тысяч рублей.

После этого он скрылся, однако по приметам недалеко от места преступления 25-летний уроженец Омска был задержан.

Полиция ранее задержала подростков, которые забрались в супермаркет после его закрытия и похитили одежду и алкоголь.