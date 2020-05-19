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Мужчину задержали за кражу денег из аптеки в Москве 

Москва24 и ещё 1 33 минуты назад
Мужчину задержали за кражу денег из аптеки в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/19052020/118315?utm_source=CopyBuf
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи из аптеки на северо-востоке столицы.
Как сообщили Агентству "Москва" в управлении Росгвардии по столице, инцидент произошел в районе Ярославского шоссе.
Неизвестный разбил дверь одного из аптечных пунктов, проник внутрь помещения и похитил из кассы 40 тысяч рублей.
После этого он скрылся, однако по приметам недалеко от места преступления 25-летний уроженец Омска был задержан.
Полиция ранее задержала подростков, которые забрались в супермаркет после его закрытия и похитили одежду и алкоголь.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , Москва
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