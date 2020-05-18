На генерала МВД готовили покушение

Все новости на карте

По его словам, МВД и ФСБ стало известно, что в одну из этнических группировок поступило предложение ликвидировать за вознаграждение генерала, а также бывшего сенатора, фамилия которого не разглашается. Кроме того, заказчик просил избить дочь Деревянко.

Проверкой, материалы которой переданы в СКР, занимались сотрудники ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД.

Сергей Деревянко был назначен начальником ГУ МВД по Центральному федеральному округу в 2012 году. Ранее он был заместителем начальника главного управления собственной безопасности МВД России.