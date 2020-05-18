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Стало известно о поиске киллеров для покушения на генерала МВД и его дочь 

Lenta.ru 49 минут назад
На генерала МВД готовили покушение
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России (СКР) проверяет информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя управления МВД по Центральному федеральному округу генерал-майора Сергея Деревянко. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.
По его словам, МВД и ФСБ стало известно, что в одну из этнических группировок поступило предложение ликвидировать за вознаграждение генерала, а также бывшего сенатора, фамилия которого не разглашается. Кроме того, заказчик просил избить дочь Деревянко.
Проверкой, материалы которой переданы в СКР, занимались сотрудники ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД.
Сергей Деревянко был назначен начальником ГУ МВД по Центральному федеральному округу в 2012 году. Ранее он был заместителем начальника главного управления собственной безопасности МВД России.
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Криминал , Происшествия , Сергей Деревянко , ФСБ , СКР , МВД , Росбалт
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