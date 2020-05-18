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Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь 

Lenta.ru 17 минут назад
Российский учитель семь лет насиловал дочь
Фото: РИА Новости
53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию с заявлением обратилась 18-летняя Полина В. Она сообщила, что летом 2011 года, когда ей было всего 9 лет, ее стал насиловать приемный отец. Полина — сирота, поэтому она долгие годы боялась рассказать о преступлении опекуна, работавшего учителем в школе.
Мужчина полностью изобличен в том, что совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери в период с 2011 года по 2018 год, сообщил источник. Возбуждено уголовное дело против преподавателя по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
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Криминал , Происшествия
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