Российский учитель семь лет насиловал дочь

53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию с заявлением обратилась 18-летняя Полина В. Она сообщила, что летом 2011 года, когда ей было всего 9 лет, ее стал насиловать приемный отец. Полина — сирота, поэтому она долгие годы боялась рассказать о преступлении опекуна, работавшего учителем в школе.

Мужчина полностью изобличен в том, что совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери в период с 2011 года по 2018 год, сообщил источник. Возбуждено уголовное дело против преподавателя по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».