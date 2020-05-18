Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами 

РИА Новости и ещё 2 35 минут назад
Россиянин осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Фото: globallookpress.com
Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.
"Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в июле 2019 года мужчина призывал в интернете расправляться с сотрудниками Росгвардии. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года. Осужденный обжаловал данное решение, однако ему удалось лишь сократить на год испытательный срок, в остальной части приговор оставлен без изменения.
В пресс-службе добавили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.
В 2019 году суд в Москве назначил пять лет лишения свободы за твит блогеру Владиславу Синице. Скандальную запись Синица сделал на фоне проходивших летом того года в Москве несогласованных митингов. Следственный комитет истолковал ее как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в столице, и обвинил блогера в экстремизме.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии
Криминал , Происшествия , Убийство , Человек года , Росгвардия , ФСБ , СКР , МВД , Петропавловск-Камчатский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я полночи переписывался с этой дурой»
«Я полночи переписывался с этой дурой»
Россия может оказаться безоружной перед США
Россия может оказаться безоружной перед США
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек
В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек
Путин продлил режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Путин продлил режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение