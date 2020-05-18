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Злоумышленник напал на мужчину и обокрал его в квартире в центре Москвы 

РИАМО и ещё 1 36 минут назад
Злоумышленник напал на мужчину и обокрал его в квартире в центре Москвы
Фото: РИАМО
В Москве в квартире на Шмитовском проезде 17 мая злоумышленник проник в квартиру и похитил деньги с банковской карты мужчины, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 17 мая в 11:00 неизвестный, находясь в квартире по адресу: город Москва, Шмитовский проезд, угрожая ножом мужчине, открыто похитил у него денежные средства», — сказал собеседник агентства.
Сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.
Пострадавший перевел эти средства злоумышленнику через мобильное приложение со своей банковской карты на счет, привязанный к номеру телефона, указанному преступником. Преступник скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , РИАМО , Москва
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