Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье поймали серийного убийцу: душил, сбрасывал в колодец 

Уника Новости 1 час назад
«Душил и трупы бросал в колодец»
Фото: ГСУ СКР МО
Серийным убийцей оказался 25-летний уроженец Кургана, ранее уже имевший неприятности с законом из-за кражи. Сначала он жестоко расправился с подругой, а когда следователи начали активно допрашивать сибиряка, неожиданно признался в убийстве двоих собутыльников. Их трупы в конце недели нашли на дне колодца в окрестностях подмосковного поселка Жаворонки.
Как стало известно «МК», Константин после первой «ходки», в октябре 2019 года отправился на сезонные заработки в Германию — он планировал устроиться в теплицы. Добирался парень до Западной Европы на попутках. Первая же остановка в заброшенном кафе на обочине Минского шоссе закончилась убийством. Гастарбайтер не поделил с двумя бродягами место для ночлега и до смерти забил обоих, а трупы скинул в колодец. Молодой человек все же достиг намеченной цели, заработал денег, но весной был вынужден уехать — началась эпидемия коронавируса. Домой, в Курган, Константин добирался тем же способом. По пути, проезжая по Воскресенскому району, он случайно познакомился с 52-летней дамой. Возжелавшая любви женщина предложила молодому человеку уединиться в лесу. Но, видимо, спутник ублажал ее не слишком ласково — попутчица усомнилась в его мужских способностях. Униженный Константин задушил случайную знакомую и поехал дальше. Найти его удалось по отпечаткам пальцев, которые убийца оставил на месте преступления. А после задержания стало известно и о первой расправе.
Как сообщила «МК» официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, «в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяются показания, данные обвиняемым. Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы для установления личности потерпевших и причины смерти».
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Уника Новости: последние новости
Кто привел Гитлера на Бессмертный полк: подробности виртуального преступления Кто привел Гитлера на Бессмертный полк: подробности виртуального преступления Адвокат сестер Хачатурян рассказал об их карантине: Замуж никто не вышел Адвокат сестер Хачатурян рассказал об их карантине: Замуж никто не вышел Очная ставка подтвердила показания свидетелей против предпринимателя Быкова Очная ставка подтвердила показания свидетелей против предпринимателя Быкова
Комментарии 6
Криминал , Происшествия , Германия , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Мария Горбань рассказала, как болела COVID-19
Мария Горбань рассказала, как болела COVID-19
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
«Это страшно»: знакомые Успенской умерли от COVID-19
01:15
«Это страшно»: знакомые Успенской умерли от COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение