«Душил и трупы бросал в колодец»

Серийным убийцей оказался 25-летний уроженец Кургана, ранее уже имевший неприятности с законом из-за кражи. Сначала он жестоко расправился с подругой, а когда следователи начали активно допрашивать сибиряка, неожиданно признался в убийстве двоих собутыльников. Их трупы в конце недели нашли на дне колодца в окрестностях подмосковного поселка Жаворонки.

Как стало известно «МК», Константин после первой «ходки», в октябре 2019 года отправился на сезонные заработки в Германию — он планировал устроиться в теплицы. Добирался парень до Западной Европы на попутках. Первая же остановка в заброшенном кафе на обочине Минского шоссе закончилась убийством. Гастарбайтер не поделил с двумя бродягами место для ночлега и до смерти забил обоих, а трупы скинул в колодец. Молодой человек все же достиг намеченной цели, заработал денег, но весной был вынужден уехать — началась эпидемия коронавируса. Домой, в Курган, Константин добирался тем же способом. По пути, проезжая по Воскресенскому району, он случайно познакомился с 52-летней дамой. Возжелавшая любви женщина предложила молодому человеку уединиться в лесу. Но, видимо, спутник ублажал ее не слишком ласково — попутчица усомнилась в его мужских способностях. Униженный Константин задушил случайную знакомую и поехал дальше. Найти его удалось по отпечаткам пальцев, которые убийца оставил на месте преступления. А после задержания стало известно и о первой расправе.

Как сообщила «МК» официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, «в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяются показания, данные обвиняемым. Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы для установления личности потерпевших и причины смерти».