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В Москве мошенник украл 1 млн рублей у пожилой женщины, представившись сотрудником банка 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Москве мошенник украл 1 млн рублей у пенсионерки
Фото: РИА Новости
В Москве злоумышленник ограбил 74-летнюю женщину, представившись сотрудником банка. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.
Инцидент произошел 16 мая. Неизвестный позвонил пожилой женщине, представившись сотрудником банка и обманным путем узнал у нее реквизиты банковских карт. Также мошеннику с помощью неизвестной программы удалось подключиться к домашнему компьютеру пострадавшей.
В результате махинаций он похитил 1 млн рублей с ее счетов.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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Криминал , Происшествия , Москва
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