В Москве охранник магазина расстрелял 2 человек

Охранник магазина в столице ранил двух человек, предположительно из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в воскресенье.

"На улице Просторной, 2 произошел конфликт между сотрудником магазина и двумя мужчинами. Конфликт был на улице. В ходе него гражданин использовал, предположительно, травматический пистолет, один пострадавший направлен в медучреждение, второй пострадавший находится в отделе полиции, сам злоумышленник задержан", — рассказали в пресс-службе.

Источник ТАСС добавил, что, по предварительной информации, все участники конфликта были пьяны, а стрелявший работал в магазине охранником.