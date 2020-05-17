Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийство москвички попытались скрыть поджогом 

Lenta.ru и ещё 5 29 минут назад
Убийство москвички попытались скрыть поджогом
Фото: РИА Новости
В ходе тушения горящей квартиры на западе Москвы обнаружили тело убитого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, речь идет о квартире в многоэтажном доме по адресу улица Заречная дом 7. Уточняется, что убита пожилая женщина, а пожар возник в результате поджога, сделанного для сокрытия следов преступления.
11 мая сообщалось, что в квартире дома на Новопетровской улице в Москве обнаружены тела 90-летней женщины и ее 53-летнего сына-инвалида.
19 апреля в квартире дома на Кутузовском проспекте в Москве были обнаружены трупы двух молодых людей. Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение