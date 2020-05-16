«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы 

Школьница Дарья, якобы забеременевшая от 10-летнего мальчика, призналась, что на самом деле была изнасилована в подъезде. В соцсетях она рассказала о насильнике — 16-летнем подростке из ее родного города Железногорска ( Красноярский край ).

По словам семиклассницы, она долго не решалась рассказать о настоящем отце, потому что боялась, и ей было больно. Теперь время пришло.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно вспоминать. Долгое время не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко. Самое обидное, не могла никому рассказать. Тому человеку 16 лет вроде. Нет, это не какой-то Степа из моей школы. Все, что пишут в интернете — это бред! Этот человек был очень толстый для своих лет. И очень высокий», — написала Дарья в инстаграме.

Этой зимой семиклассница Дарья попала в больницу, врачи обнаружили, что она беременна. Девочка решила рожать.

Следователи возбудили уголовное дело. Однако затем Дарья и её 10-летний приятель Иван выступили на телешоу и рассказали о своей любви. Девочка пояснила, что забеременела дома у Ивана.