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«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы 

Майк Габриелян 16 минут назад
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
Фото: depositphotos.com
Школьница Дарья, якобы забеременевшая от 10-летнего мальчика, призналась, что на самом деле была изнасилована в подъезде. В соцсетях она рассказала о насильнике — 16-летнем подростке из ее родного города Железногорска (Красноярский край).
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По словам семиклассницы, она долго не решалась рассказать о настоящем отце, потому что боялась, и ей было больно. Теперь время пришло.
«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно вспоминать. Долгое время не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко. Самое обидное, не могла никому рассказать. Тому человеку 16 лет вроде. Нет, это не какой-то Степа из моей школы. Все, что пишут в интернете — это бред! Этот человек был очень толстый для своих лет. И очень высокий», — написала Дарья в инстаграме.
Этой зимой семиклассница Дарья попала в больницу, врачи обнаружили, что она беременна. Девочка решила рожать.
Следователи возбудили уголовное дело. Однако затем Дарья и её 10-летний приятель Иван выступили на телешоу и рассказали о своей любви. Девочка пояснила, что забеременела дома у Ивана.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в московскую больницу обратилась 13-летняя девочка, которая хотела скрыть беременность от родителей.
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Криминал , Происшествия , Красноярский Край
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